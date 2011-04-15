Компания "Ингосстрах" расширяет перечень сервисных центров-партнёров, работающих с клиентами за границей. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Сервисные центры по поручению страховой компании круглосуточно обеспечивают консультацию и, при необходимости, организацию для клиентов за рубежом медицинских услуг, предусмотренных Правилами страхования медицинских и иных расходов при выезде за границу.



Ингосстрах работает в настоящее время с сервисными центрами, которые помогают путешествующим более чем в 130 странах мира.



Всего в Ингосстрахе по страхованию путешествующих в 2017 году было застраховано 1352158 человек. Количество урегулированных страховых случаев - более 16 тыс. Выплаты составили 388.2 млн руб.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 16.07.2018