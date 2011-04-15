Группа "Тинькофф" приобрела долю в "Кассир.ру"

TCS Group Holding PLC (группа "Тинькофф"), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, приобрёл долю в группе компаний "Кассир.ру". Об этом сообщает пресс-служба АО "Тинькофф Банк".



Сделка является логичным этапом развития собственной экосистемы "Тинькофф", позволяющей пользователям получать все финансовые и сопутствующие им услуги в рамках платформы Tinkoff.ru, отмечается в сообщении.



Интеграция одного из крупнейших в России сервисов в области развлечений в экосистему "Тинькофф" позволит предоставить клиентам прямой доступ к билетам на ведущие мероприятия и предложить новые решения за счёт синергии с остальными проектами группы. В частности, покупка билетов через "Кассир.ру" будет доступна непосредственно в мобильном и интернет-банке, а для клиентов группы "Тинькофф" разработают специальные предложения с особыми условиями.



"Кассир.ру" - самый крупный и один из наиболее динамично развивающихся билетных операторов России. По результатам 2017 года региональная сеть компании расширилась на 7 офисов, и в настоящее время она включает 22 отделения, а количество проданных по итогам 2017 года билетов превысило 4.3 млн. На площадке ежедневно представлено более 3.5 тыс. мероприятий, за год её посетило более 70 млн человек. Оборот компании за 2017 год составил 7.1 млрд руб.



В экосистему "Тинькофф", помимо услуг банка для физических лиц, входят проекты "Тинькофф Бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф Инвестиции" (простой и удобный способ приобретения ценных бумаг для физлиц), "Тинькофф Страхование", "Тинькофф Ипотека" (подбор и оформление ипотечного кредита у банков-партнеров), "Тинькофф Мобайл" (виртуальный мобильный оператор) и "Тинькофф Путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей).



Сделка не предполагает каких-либо кадровых или операционных изменений в "Кассир.ру": все сотрудники и менеджмент компании продолжат работу над развитием платформы в прежнем режиме, все договоренности с партнёрами и контрагентами остаются в силе. Руководство "Кассир.ру" продолжит заниматься операционным управлением, при этом группа сможет влиять на принятие стратегических решений.



АО "Тинькофф Банк" (ранее - "Химмашбанк") было приобретено в 2006 году российским предпринимателем Олегом Тиньковым. С 2007 года банк работает под наименованием ЗАО Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ("ТКС Банк"), с 2015 года переименован в "Тинькофф Банк". В настоящее время банк входит в число крупных российских банков (по данным на 01.04.18, занимает 18-е место по собственному капиталу и 31-е - по активам). Основное направление деятельности банка - потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы. Банк входит в систему страхования вкладов. Уставный капитал банка составляет 1.472 млрд руб. Контрольный пакет акций продолжает контролировать Олег Тиньков. В число совладельцев банка также входят теперь Goldman Sachs, Vostok Nafta Investment и Baring Vostok Private Equity Fund IV.



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