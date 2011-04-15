Нефть и рубль торгуются в противофазе на ожиданиях новостей из Хельсинки, говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Рынок "черного золота" остается под давлением на фоне ожиданий новостей с сегодняшнего хельсинского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Некоторые эксперты ожидают, что РФ может, в частности, объявить о более значительном наращивании добычи нефти, чем было решено в ОПЕК+.



Кроме того, остаются о и старые страхи, например, о падении деловой активности в результате торговых войн между США и Китаем.



Рубль в понедельник, напротив, растет в ожидании итогов хельсинской встречи Д.Трампа и В.Путина.



До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 61.7-62.7 руб., евро - в коридоре 72.4-73.6 руб.





"AK&M" от 16.07.2018