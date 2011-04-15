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16/07/2018
15:26

Нефть и рубль торгуются в противофазе на ожиданиях новостей из Хельсинки

Нефть и рубль торгуются в противофазе на ожиданиях новостей из Хельсинки, говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

Рынок "черного золота" остается под давлением на фоне ожиданий новостей с сегодняшнего хельсинского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Некоторые эксперты ожидают, что РФ может, в частности, объявить о более значительном наращивании добычи нефти, чем было решено в ОПЕК+.

Кроме того, остаются о и старые страхи, например, о падении деловой активности в результате торговых войн между США и Китаем.

Рубль в понедельник, напротив, растет в ожидании итогов хельсинской встречи Д.Трампа и В.Путина.

До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 61.7-62.7 руб., евро - в коридоре 72.4-73.6 руб.


"AK&M" от 16.07.2018
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