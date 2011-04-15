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16/07/2018
15:57

ФАС одобрила увеличение доли "Национальной медиа группы" в "Первом канале"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство "Национальной медиа группы" (НМГ) о покупке дополнительных акций "Первого канала". Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на слова замруководителя ведомства Андрея Цариковского.

В настоящее время НМГ владеет 25% телеканала через ООО "Растком-2002". Контрольный пакет акций компании (38.9%) принадлежит государству, ещё 9.1% - у ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% - у ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино".

Оставшимися 24% акций через ООО "ОРТ-КБ" владеет бизнесмен Роман Абрамович, в мае текущего года получивший гражданство Израиля.

Напомним, согласно закону о СМИ, иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании - учредителя СМИ. В связи с этим Р.Абрамович намерен оставить за собой только 20% ОРТ-КБ и сохранить косвенный контроль над 5% телеканала.

"Национальная Медиа Группа" является одним из крупнейших частных медиахолдингов России, объединяющим активы ключевых сегментов российского медиарынка. В состав холдинга входят: ОАО "Первый канал" (25%), телеканал РЕН ТВ (82%), телерадиокомпания "Петербург-Пятый канал" (72,4%), газета "Известия" (100%), газета "Спорт-Экспресс" (75%), радиостанция Life#Звук (100%), ООО "Арт Пикчерс Вижн" (80%), "Metro-Петербург", компания "Медиа Альянс" (телеканалы Discovery, Eurosport, Turner), российские телеканалы Viasat (80%), технологическая платформа AmberData.



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