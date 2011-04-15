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16/07/2018
18:00

Девелопер Emaar Properties распродаёт непрофильные активы активы на $1.4 млрд

Саудовская девелоперская компания Emaar Properties распродаёт непрофильные активы, пытаясь компенсировать убытки от падения рынка недвижимости в стране. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Компания намерена избавиться от большинства своих отелей, зданий школ и клиник и надеется выручить за них до $1.4 млрд. По словам осведомлённых источников, Emaar уже достигла соглашения с рядом партнёров. Консультантом по продаже недвижимости выступает Standard Chartered Bank.

Emaar Properties известна, в частности, созданием в Дубае самого высокого небоскрёба в мире - Бурдж-Халифа. Компания начала нести убытки из-за кризиса на рынке недвижимости, спровоцированного падением цен на нефть в сентябре 2014 года. В результате стоимость её акций сократилась вдвое по сравнению с осенью того года, снизившись только с начала текущего года на 20%.








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