Девелопер Emaar Properties распродаёт непрофильные активы активы на $1.4 млрд

Саудовская девелоперская компания Emaar Properties распродаёт непрофильные активы, пытаясь компенсировать убытки от падения рынка недвижимости в стране. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



Компания намерена избавиться от большинства своих отелей, зданий школ и клиник и надеется выручить за них до $1.4 млрд. По словам осведомлённых источников, Emaar уже достигла соглашения с рядом партнёров. Консультантом по продаже недвижимости выступает Standard Chartered Bank.



Emaar Properties известна, в частности, созданием в Дубае самого высокого небоскрёба в мире - Бурдж-Халифа. Компания начала нести убытки из-за кризиса на рынке недвижимости, спровоцированного падением цен на нефть в сентябре 2014 года. В результате стоимость её акций сократилась вдвое по сравнению с осенью того года, снизившись только с начала текущего года на 20%.

















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