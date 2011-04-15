Бюджетный комитет Госдумы поддержал законопроект, повышающий пенсионный возраст

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал проект изменений в пенсионной системе. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В рамках заседания комитета министр труда и социальной политики Максим Топилин сообщил о планах Правительства выделять на программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста 5 млрд руб. в год. Также отмечалось, что сам расчет пенсий не изменится. Также сохранятся досрочные пенсии на Севере.



Среди изменений, которые предполагается внести в пенсионную систему, есть предложение повысить пенсионный возраст. М.Топилин считает, что сделать это необходимо именно сейчас, так как "другого периода в ближайшее время, когда сокращается количество входящих на рынок, больше не будет". По мнению министра, "сейчас единственное окно возможностей, когда у нас меньше входящих на рынок труда". Другой шанс для проведения таких изменений может появиться только через 20 лет.



Министр заявил, что, согласно оценкам ученых, "основания для того, чтобы подойти к вопросу увеличения пенсионного возраста, сложились где то в конце советского периода".



М.Топилин также отметил, что продолжительность жизни в РФ увеличивается, и для мужчин с 2000 года по 2030 год она вырастет почти на 17 лет. "Сейчас она увеличилась уже на восемь лет с 2000 года", - сказал министр.



"На сегодняшний день мы рассматриваем концепцию законопроекта. Мне кажется, есть очень много вопросов, которые нам предстоит в связи с данным законопроектом рассматривать осенью. У нас пойдет бюджет, это и трансферты [в Пенсионный фонд], это и решение вопросов занятости. Но очевидно, что сформулировать мы их сможем только после того, как поступят поправки ко второму чтению. Заранее сформулировать объем этой задачи, боюсь, мы физически не сможем. Это лучше делать на более поздней стадии прохождения законопроекта", - подчеркнул в ходе заседания председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.



Планируется, что ГД рассмотрит законопроект в первом чтении на пленарном заседании 19 июля.





"AK&M" от 16.07.2018