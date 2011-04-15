Объём промпроизводства в России в первом полугодии вырос на 3%

Объём промпроизводства в России в первом полугодии 2018 года вырос на 3%, в июне в годовом исчислении - на 2.2%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0.2%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в первом полугодии вырос на 1.9%, в июне в годовом исчислении - на 2.8%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0.5%.



В обрабатывающей промышленности производство в первом полугодии выросло на 4%, в июне в годовом исчислении - на 2.2%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1%.





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