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17/07/2018
09:25

Дайджест газеты "Ведомости" от 17 июля 2018 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 17 июля 2018 года.


ЧМ-2018 СНИЗИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РОССИЯН

Но в некоторых компаниях она все же выросла.
Эффективность работы сотрудников во время чемпионата мира по футболу снизилась у трети (33%) российских компаний - таковы данные опроса 289 работодателей, проведенного сервисом поиска работы JungleJobs. По данным исследования, никто из работодателей-респондентов не предвидел такого падения продуктивности и заранее никак не готовился к мундиалю. В результате большинству компаний (63%) пришлось менять графики и планы непосредственно во время чемпионата.

Производительность труда из-за чемпионатов мира по футболу традиционно падает во всех странах. По оценкам Bloomberg, потери экономик стран - участниц ЧМ-2018 из-за отвлечения сотрудников на просмотр матчей в рабочее время составят $11,9 млрд.


ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Президент FIFA Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России "лучшим в истории". "Ведомости" выделили факты и эмоции, которыми ЧМ-2018 войдет в историю.

Шестью мячами в финале и победой сборной Франции
В России сборная Франции второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счет 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2.

Бескомпромиссной борьбой
Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира.


"ГРУППУ "ЧЕРКИЗОВО" МЫ НЕ ПРОДАЕМ"

Гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов рассказывает о новой стратегии компании и дает чиновникам советы, как поддержать потребительский спрос.

Один из крупнейших российских агрохолдингов - группа "Черкизово" практически завершила основные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве: компания - лидер по производству мяса птицы и номер два по свинине. Что дальше?

Последние годы Россия полностью обеспечивает себя этими видами мяса, а доступ к экспорту ограничен из-за постоянных вспышек болезней животных. "Черкизово", впрочем, считает домашний рынок стратегически важным, независимо от экспортных возможностей. Но теперь основной упор сделает на продукцию в потребительской упаковке, глобальная цель - стать первыми в продаже таких продуктов, говорит гендиректор и сын основателя "Черкизово" Сергей Михайлов. Амбициозную задачу предстоит решать в непростых условиях.


НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ "МЕГАФОН" НЕДОСТУПЕН"

"Мегафон" прекращает листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Возможная причина - риск санкций против акционеров и партнеров оператора.

Совет директоров "Мегафона" решил, что статус публичной компании "не является стратегическим приоритетом", говорится в сообщении оператора. Совет директоров единогласно одобрил делистинг, сказал "Ведомостям" представитель крупнейшего (56,3%) акционера "Мегафона" - USM Group Алишера Усманова. USM разделяет стратегию "Мегафона", сказал он.

Перед делистингом "Мегафон" намерен выкупить находящиеся в свободном обращении акции акции.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 17.07.2018
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