Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/07/2018
11:22

МИД предупредил о проблемах транспортного характера в ряде зарубежных государств

В ближайшее время в ряде зарубежных государств возможны проблемы транспортного характера. Об этом сообщил Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД России.

Так, в Испании 27-28 июля и 3-4 августа ожидается забастовка работников авиакомпании Iberia в аэропорту Эль-Прат в городе Барселоне. Есть вероятность задержки или отмены рейсов авиаперевозчиков Iberia, Vueling, American Airlines, Air China, Turkish Airlines, Latam Airline и Avianca.

Во Франции 19 и 27 июля ожидаются забастовки транспортных работников, что может отразиться на графике отправления поездов.

В Японии возможны затруднения в работе общественного транспорта, обусловленные ликвидацией последствий наводнения в префектурах Тюбу, Тюгоку, Кюсю, Сикоку и Касай.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в вышеуказанные страны, предупреждать своих клиентов о возможных транспортных проблемах.

Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Испанию, Францию и Японию.

"AK&M" от 17.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100