МИД предупредил о проблемах транспортного характера в ряде зарубежных государств

В ближайшее время в ряде зарубежных государств возможны проблемы транспортного характера. Об этом сообщил Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД России.



Так, в Испании 27-28 июля и 3-4 августа ожидается забастовка работников авиакомпании Iberia в аэропорту Эль-Прат в городе Барселоне. Есть вероятность задержки или отмены рейсов авиаперевозчиков Iberia, Vueling, American Airlines, Air China, Turkish Airlines, Latam Airline и Avianca.



Во Франции 19 и 27 июля ожидаются забастовки транспортных работников, что может отразиться на графике отправления поездов.



В Японии возможны затруднения в работе общественного транспорта, обусловленные ликвидацией последствий наводнения в префектурах Тюбу, Тюгоку, Кюсю, Сикоку и Касай.



Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в вышеуказанные страны, предупреждать своих клиентов о возможных транспортных проблемах.



Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Испанию, Францию и Японию.



"AK&M" от 17.07.2018