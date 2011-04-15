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17/07/2018
11:16

На ВДНХ запустили исторический "Колос"

На ВДНХ запустили исторический "Колос", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Золотой колос" - самый зрелищный фонтан ВДНХ. Это 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 м в высоту. Порядка 30 лет "Золотой колос" не работал.

Первый фонтан "Колос" был установлен в 1939 году. Его изготовили из бетона и стали и отделали медью. После Великой Отечественной войны фонтан решили демонтировать, а на его место поставить новый. Новый фонтан "Золотой колос" был высотой 16 м.

Реставрировать фонтан начали в 2016 году. Проводилось 3D-сканирование "Золотого колоса". Благодаря грамотной исторической работе композиции вернули облик времен 1954 года. Отделали фонтан золотой смальтой из глушеного цветного стекла. Реставраторам удалось перенести на скульптурные элементы 83.89% от всей площади этого материала.

Помимо этого, на центральной аллее ВДНХ завершили реставрацию 14 фонтанов. В фонтанном комплексе полностью заменили инженерное оборудование, отремонтировали бетонные чаши и приямки, обновили гранитную облицовку.

Все работы проводились в строгом соответствии с проектом 1954 года. По нему чаши и приямки отливались прямо на месте, поэтому их форма слегка неправильная, незначительно отличается от правильного восьмиугольника. Во время реставрации специалисты постарались полностью сохранить изначальный исторический облик фонтанов.

"AK&M" от 17.07.2018
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