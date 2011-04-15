Смоленское направление Московской железной дороги реконструируют

Смоленское направление Московской железной дороги (МЖД) реконструируют. Об этом говорится на портале Стройкомплекса.



На участке от остановочного пункта Рабочий посёлок до Одинцово строится III главный путь. Это позволит увеличить количество электричек и сократить интервалы их движения.



Также ведётся реконструкция шести остановочных пунктов и станций: Фили, Рабочий посёлок, Сетунь, Немчиновка, Баковка и Одинцово.



Остановочный пункт Трёхгорка перенесут на 300 метров в сторону МКАД и переименуют в Инновационный центр (ИЦ) "Сколково". На базе этого остановочного пункта строится крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит пассажиропотоки железной дороги и наземного городского транспорта.



В дальнейшем на участке Рабочий посёлок - Одинцово планируется построить IV главный путь и остановочный пункт Славянский бульвар.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 17.07.2018