Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/07/2018
11:26

ТРЦ "Мандарин" в Сочи выставлен на продажу

Российский аукционный дом 4 сентября проведёт торги по продаже торгово-развлекательного центра "Мандарин", который расположен в Сочи. Об этом говорится в сообщении РАД.

Площадь ТЦ составляет 32.7 тыс. кв. м. Торговый центр представляет собой комплекс из девяти зданий класса А+ и 37-метровой смотровой площадки. В состав молла входят магазины и рестораны различных категорий, собственный пляж, концертный зал, бассейны, детский развлекательный центр, аквапарк.

На сегодняшний день продаваемые площади на 75% заполнены арендаторами, в том числе якорными, среди которых: "Макдоналдс", "KFC", "Баскин Роббинс", "Папа Джонс", "Чайхона" "Л`Этуаль".

Начальная цена - 1.38 млрд руб. Продажа осуществляется по поручению ООО "Экспо".

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100