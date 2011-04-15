ТРЦ "Мандарин" в Сочи выставлен на продажу

Российский аукционный дом 4 сентября проведёт торги по продаже торгово-развлекательного центра "Мандарин", который расположен в Сочи. Об этом говорится в сообщении РАД.



Площадь ТЦ составляет 32.7 тыс. кв. м. Торговый центр представляет собой комплекс из девяти зданий класса А+ и 37-метровой смотровой площадки. В состав молла входят магазины и рестораны различных категорий, собственный пляж, концертный зал, бассейны, детский развлекательный центр, аквапарк.



На сегодняшний день продаваемые площади на 75% заполнены арендаторами, в том числе якорными, среди которых: "Макдоналдс", "KFC", "Баскин Роббинс", "Папа Джонс", "Чайхона" "Л`Этуаль".



Начальная цена - 1.38 млрд руб. Продажа осуществляется по поручению ООО "Экспо".



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