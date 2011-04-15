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17/07/2018
11:44

В России на 16 июля собрано 29.5 млн т зерна

В России по состоянию на 16 июля 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7.9 млн га (в 2017 году - 3.2 млн га). Намолочено 29.5 млн т зерна против 14.4 млн т годом ранее, при урожайности 37.5 ц/га, сообщил Минсельхоз РФ.

Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 6.9 млн га (в 2017 году - 2.3 млн га), намолочено 26.7 млн т зерна (в 2017 году - 10.7 млн т), при урожайности 38.7 ц/га.

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 701 тыс. га (в 2017 году - 565.4 тыс. га), намолочено 2.3 млн т (в 2017 году - 2.4 млн т), при урожайности 32.8 ц/га.

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 5.5 млн га, намолочено 21.3 млн т зерна (в 2017 году - 10.5 млн т), при урожайности 38.6 ц/га. В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1.9 млн га, намолочено 6.9 млн т зерна, при урожайности 36.5 ц/га. В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 248.3 тыс. га, намолочено 944.7 тыс. т зерна, при урожайности 38 ц/га. В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 221.9 тыс. га, намолочено 363.4 тыс. т зерна, при урожайности 16.4 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 57.2 тыс. га. Намолочено 100.2 тыс. т, при урожайности 17.5 ц/га.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель выкопан с площади 7.9 тыс. га (в 2017 году - 1.7 тыс. га), накопано 212.3 тыс. т (в 2017 году - 36.5 тыс. т), при урожайности 279 ц/га.

Овощи убраны с площади 24.1 тыс. га (в 2017 году - 14.9 тыс. га). Собрано 316.9 тыс. т (в 2017 году - 121.2 тыс. т), при урожайности 131.2 ц/га.

"AK&M" от 17.07.2018
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