Все туроператоры в сфере выездного туризма выполнили требование законодательства, Ростуризм

Все туроператоры в сфере выездного туризма выполнили требование законодательства о перечислении взносов в фонды персональной ответственности в установленные сроки. Об этом сообщил Ростуризм.



Благодаря предпринятым Ростуризмом превентивным мерам удалось избежать нарушения 126 туроператорами в сфере выездного туризма требований федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и исключения сведений о них из Единого федерального реестра туроператоров.



В Ростуризм 10 июля поступила информация о том, что более сотни туроператорских компаний не перечислили в полном объёме взносы в фонды персональной ответственности за II квартал, рискуют не успеть в законодательно установленные сроки - до 15 июля - и потерять право на осуществление туроператорской деятельности в сфере выездного туризма.



Чтобы недопустить такого развития ситуации, которое могло бы неблагоприятным образом отразиться на туристах в разгар "высокого" туристского сезона, Ростуризм своевременно проинформировал отраслевое сообщество и совместно с Ассоциацией "Туропомощь" провёл разъяснительную работу с участниками рынка.



В результате, по данным Ассоциации "Турпомощь", по состоянию на 16 июля 2018 года все туроператоры в сфере выездного туризма в полном объёме перечислили взносы за II квартал в фонды персональной ответственности в соответствии с требованиями закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".



На сегодняшний день общая сумма фондов персональной ответственности туроператоров составила 679984479 руб.



Фонды персональной ответственности туроператоров являются дополнительным инструментом финансовой защиты туристов, созданным на базе Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Они формируются из взносов туроператоров в сфере въездного туризма и предназначены для выплаты денежных средств, причитающихся туристам в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма.



"AK&M" от 17.07.2018