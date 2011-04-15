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17/07/2018
12:45

Все туроператоры в сфере выездного туризма выполнили требование законодательства, Ростуризм

Все туроператоры в сфере выездного туризма выполнили требование законодательства о перечислении взносов в фонды персональной ответственности в установленные сроки. Об этом сообщил Ростуризм.

Благодаря предпринятым Ростуризмом превентивным мерам удалось избежать нарушения 126 туроператорами в сфере выездного туризма требований федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и исключения сведений о них из Единого федерального реестра туроператоров.

В Ростуризм 10 июля поступила информация о том, что более сотни туроператорских компаний не перечислили в полном объёме взносы в фонды персональной ответственности за II квартал, рискуют не успеть в законодательно установленные сроки - до 15 июля - и потерять право на осуществление туроператорской деятельности в сфере выездного туризма.

Чтобы недопустить такого развития ситуации, которое могло бы неблагоприятным образом отразиться на туристах в разгар "высокого" туристского сезона, Ростуризм своевременно проинформировал отраслевое сообщество и совместно с Ассоциацией "Туропомощь" провёл разъяснительную работу с участниками рынка.

В результате, по данным Ассоциации "Турпомощь", по состоянию на 16 июля 2018 года все туроператоры в сфере выездного туризма в полном объёме перечислили взносы за II квартал в фонды персональной ответственности в соответствии с требованиями закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

На сегодняшний день общая сумма фондов персональной ответственности туроператоров составила 679984479 руб.

Фонды персональной ответственности туроператоров являются дополнительным инструментом финансовой защиты туристов, созданным на базе Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Они формируются из взносов туроператоров в сфере въездного туризма и предназначены для выплаты денежных средств, причитающихся туристам в целях возмещения реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма.

"AK&M" от 17.07.2018
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