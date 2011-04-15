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17/07/2018
10:27

Российский рынок под давлением нефти

Во вторник, 17 июля, снижение котировок российских акций может продолжиться под давлением цен на нефть. Индекс МосБиржи сегодня вновь попытаться дойти до поддержки в районе 2300 п. Стоимость эталонной марки Brent опустилась до $72 за баррель, что было вызвано несколькими негативными факторами: заявлением США о намерениях распечатать стратегические запасы нефти, а также относительно слабой китайской макростатистикой. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой.

Вышедшие в Китае макроданные за второй квартал 2018 года показали, что китайская экономика стоит на пороге замедления экономического роста, тогда как торговая война с США может лишь усугубить ситуацию. Так, темпы роста ВВП страны снизились с 6.8% до 6.7% г/г (в рамках ожиданий), рост объема промышленного производства замедлился с 6.8% до 6% г/г (прогнозировалось замедление до 6.5%). Реакция китайских бирж на слабую статистику оказалась предсказуемо пессимистичной - индексы Поднебесной потеряли около 1%.

Нефть может оказать давление и на рубль, который накануне удержался от снижения, лишь благодаря саммиту Россия-США. Область, в которой может находиться курс доллара США сегодня, ограничится рамками 62.2 руб./$ и 62.8 руб./$.


"AK&M" от 17.07.2018
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