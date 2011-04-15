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17/07/2018
12:58

За электронную регистрацию юрлиц и ИП не будут брать пошлину

За электронную регистрацию юрлиц и ИП не будут брать пошлину, говорится в материалах Госдумы.

Закон принят в третьем, окончательном чтении. Нововведение позволит сократить издержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также будет способствовать развитию предпринимательства в РФ.

Теперь от уплаты пошлины за госрегистрацию юрлица и физического лица в качестве ИП будут освобождены те, кто направляет необходимые для регистрации документы в электронном виде. Ранее за госрегистрацию юридического лица и ИП необходимо было уплатить государственную пошлину, для юрлиц она составляла 4 тыс. руб., для ИП - 800 руб.

Обнуление пошлины, считают авторы инициативы, будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за регистрацией в электронной форме, сокращению издержек юридических лиц и ИП в связи с открытием и работой малого и среднего бизнеса, а также приведёт к вовлечению большего количества граждан в предпринимательскую деятельность.

Также это позволит сократить расходы уполномоченных госорганов на процесс регистрации, в частности, на приём заявителей и обработку заявлений.

"AK&M" от 17.07.2018
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