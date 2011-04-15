Госдума приняла закон об уплате налогов через МФЦ

Госдума приняла в третьем чтении закон об уплате налогов через МФЦ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Предусматривается возможность уплаты с 1 января 2019 года налогов и иных платежей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, через МФЦ, в которых в соответствии с решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ организована возможность приема от физических лиц денежных средств в счет уплаты указанных платежей и их перечисление в бюджетную систему РФ.



Кроме того, с 1 января 2019 года вводится единый налоговый платеж физического лица, который физлица могут добровольно перечислять в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и НДФЛ.



Налоговым органам предоставляются полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении ими ошибок в платежных документах, допущенных плательщиками.



При этом устанавливается предельный трехлетний срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно производить зачет сумм излишне уплаченных платежей в счет погашения недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.



Также, в соответствии с принятым законом, появляется возможность приостановления операций по счетам налогоплательщика в банках в случае непредставления расчета по страховым взносам в налоговый орган.



С 1 мая 2018 года ответственность за нарушение срока перечисления платежей в бюджетную систему РФ ложится на местные администрации, организации федеральной почтовой связи и МФЦ.





"AK&M" от 17.07.2018