Рубль будет вести себя сдержанно

Курс рубля практически не изменился к иностранным валютам в понедельник. "Россиянин" предпринимал попытки роста, но новый обвал на рынке нефти выступил в качестве противодействующего фактора, тогда как определенная доля оптимизма игроков пришлась на довольно благоприятную атмосферу встречи Д.Трампа и В.Путина. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая удержалась над отметкой 62 руб., финишировала в районе 62.25 руб., с небольшим снижением. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



Совместная пресс-конференция лидеров РФ и США, ожидания которой в последние дни формировали курс рубля, по сути, не принесла никаких значимых прорывов. При этом стороны провели конструктивный диалог, который в дальнейшем может послужить основой для налаживания отношений между двумя странами. Рубль мог бы показать более заметную позитивную реакцию на это событие, но помешала падающая нефть, а налоговый период пока не оказывает российской валюте ощутимой поддержки.



В сырьевой сегмент пришла новая волна фиксации прибыли. Покупатели продолжают выходить из длинных позиций на отступлении опасений по поводу дефицита поставок на мировой арене. Несмотря на ослабление связи между нефтью и рублем, этот фактор сдерживает нашу валюту в довесок к сильному доллару. К слову, сегодня доллар/рубль, скорее всего, будет вести себя сдержанно в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла, риторика которого задаст тон всем долларовым парам. Торговый диапазон на ближайшее время - 61.5-62.6 руб.





"AK&M" от 17.07.2018