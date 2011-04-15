Кабмин утвердил список банков для открытия спецсчетов для госзакупок

Правительство РФ утвердило перечень из 18 банков для открытия спецсчетов для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В список вошли: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, АБ "Россия", Банк Санкт-Петербург, Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП Банк, Юникредит банк.



В соответствии с законодательством установлено, что при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, закрытых электронных процедур денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках. Полномочия по определению перечня банков, в которых могут открываться такие счета, закреплены за Правительством.



Постановлением Правительства от 29 июня 2018 года N 748 установлены требования к таким банкам, включая требования к их финансовой устойчивости.





"AK&M" от 17.07.2018