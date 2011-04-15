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17/07/2018
13:31

Мосгорсуд ограничил доступ более чем к 3.4 тыс. пиратских интернет-ресурсов

В рамках борьбы с пиратским контентом в интернете на территории России на сегодняшний день ограничен доступ к 3.4 тыс. сайтов и (или) страницам сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещался мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав на интеллектуальную собственность. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, который внес данные ресурсы в реестр пиратских сайтов для блокировки операторами связи.

Решения о постоянной блокировке приняты Мосгорсудом (302 решения) и Минкомсвязи России (2.286 тыс. решений в отношении "зеркал" пиратских сайтов, ранее заблокированных Мосгорсудом на постоянной основе) на основании заявлений правообладателей в отношении торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов (в каждом решении может быть указано по несколько сайтов или страниц сайтов).

Действующие в России поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, "Спутник" и Google прекратили выдачу сведений о пиратских интернет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе. Эта обязанность возложена на поисковые системы Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"AK&M" от 17.07.2018
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