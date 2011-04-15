Приток средств в открытые ПИФы в I квартале обеспечили новые инвесторы, ЦБ

Открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФы), ориентированные на работу с розничными инвесторами, привлекли в I квартале 36.2 млрд руб., что на 217% превышает аналогичный показатель за тот же период 2017 года и на 62.4% - за IV квартал 2017 года. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Такая динамика обусловлена в том числе приходом на рынок новых инвесторов: за январь-март 2018 года количество владельцев паев таких фондов увеличилось на 9.6%.



Росту интереса населения к приобретению паев ОПИФов (главным образом фондов, инвестирующих в облигации) способствует их высокая доходность на фоне снижения ставок. Средневзвешенная доходность ОПИФов в I квартале 2018 года достигла 12.9% годовых (увеличение на 5.5 п.п. за квартал). Показатели топ-3 фондов по стоимости чистых активов (СЧА) находились в диапазоне от 10.9 до 17% годовых.



Совокупная СЧА всех видов ПИФов (открытых, интервальных и закрытых) увеличилась на 2.7% за I квартал 2018 года и превысила 3 трлн руб.Совокупное количество владельцев паев ПИФов выросло на 2.6%. Совокупный объем активов фондов продолжил расти - на 1.4% до 3.3 трлн руб. Отношение этих средств на конец марта к ВВП за последние 12 месяцев составило 3.62%, что практически не отличается от значения IV квартала 2017 года.





"AK&M" от 17.07.2018