ЦБ разъяснил порядок получения ОСАГО по электронным ПТС

Банк России рекомендует автовладельцам при оформлении электронного паспорта транспортного средства (ПТС) одновременно получать выписку на бумажном носителе для заключения договора ОСАГО. Об этом говорится в информационном письме регулятора.



При заключении договора ОСАГО страхователь обязан представить документ о регистрации транспортного средства. С 1 июля 2018 в России на автомобили выдаются электронные ПТС. Вместе с тем решением Коллегии Евразийской экономической комиссии предусмотрена выдача собственникам транспортных средств выписки из электронного ПТС на бумажном носителе.



Пока страховщики не наладят полноценное взаимодействие с АО "Электронный паспорт" для автоматизированного получения электронных паспортов, договор ОСАГО может быть заключен на основании выписки на бумажном носителе, подчеркивает ЦБ.



Банк России также разъяснил, как правильно заполнять заявление о заключении договора ОСАГО в связи с изменениями в порядке оформления государственной регистрации юридических лиц. Федеральная налоговая служба вместо свидетельства о записи в ЕГРЮЛ теперь выдает лист записи в ЕГРЮЛ. Поскольку содержательно порядок подтверждения факта записи в ЕГРЮЛ остался прежним, а изменилась только форма документа, подтверждающего данный факт, в заявлении на ОСАГО можно не указывать сведения о свидетельстве ЕГРЮЛ при наличии у страхователя - юридического лица листа записи ЕГРЮЛ.







"AK&M" от 17.07.2018