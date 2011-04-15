Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/07/2018
15:30

Инвестиции в экономику Москвы увеличились в 76 раз, мэр

Инвестиции в экономику города увеличились за последние годы в 76 раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении столичного Стройкомплекса.

По его словам, пропорционально этому выросли и доходы в бюджет столицы. "Вложения в инфраструктуру, социальную сферу и общественные пространства дают колоссальный толчок для привлечения инвестиций", - сказал С.Собянин. По его словам, сегодня у Москвы нет долгов, и есть полная уверенность в том, что власти столицы могут реализовать большую часть всех программ по развитию города.

"AK&M" от 17.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100