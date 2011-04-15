Инвестиции в экономику Москвы увеличились в 76 раз, мэр

Инвестиции в экономику города увеличились за последние годы в 76 раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении столичного Стройкомплекса.



По его словам, пропорционально этому выросли и доходы в бюджет столицы. "Вложения в инфраструктуру, социальную сферу и общественные пространства дают колоссальный толчок для привлечения инвестиций", - сказал С.Собянин. По его словам, сегодня у Москвы нет долгов, и есть полная уверенность в том, что власти столицы могут реализовать большую часть всех программ по развитию города.



"AK&M" от 17.07.2018