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17/07/2018
13:24

Программа реновации жилья охватывает 1 млн человек, заявил С.Собянин

Новые квартиры получат около миллиона человек в рамках реализации программы реновации жилищного фонда, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме (МУФ), говорится в сообщении столичного Стройкомплекса.

"Это крупнейший проект реновации жилья. В разработке принимают участие лучшие российские и мировые архитекторы", - сказал С.Собянин. Он отметил, что программа рассчитана на период с 2017 по 2032 год.

Напомним, в столице утверждены 242 стартовые площадки по программе реновации с градостроительным потенциалом почти 3.6 млн кв. м жилья. Это список неокончательный и будет дополняться.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.

Программа реновации жилья предусматривает строительство за счёт города не менее 30 млн кв. м жилья.

До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир в комфортные дома с качественной отделкой и удобной транспортной доступностью.

Под заселение уже готово 11 домов. Одну из новостроек возвели на улице Лётчика Бабушкина в Северо-Восточном округе.

"AK&M" от 17.07.2018
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