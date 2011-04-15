В Москве построят 1300 км дорог до 2023 года, заявил С.Собянин

Количество построенных дорог в столице с 2011 по 2023 год составит 1.3 тыс. км, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме (МУФ), говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Необходимо сделать так, чтобы эти дороги вели из центра, создавая новую комфортную среду. Транспорт должен связывать людей, давать им возможность пользоваться всем, что есть в городах", - сказал С.Собянин.



Он отметил, что Москва - единственный мегаполис в мире, жители которого отмечают значительное сокращение времени поездок по городу.



"AK&M" от 17.07.2018