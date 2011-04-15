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17/07/2018
14:37

Инвесторы ввели 14 социальных объектов в Москве за полгода

В столице за счёт инвесторов в первой половине 2018 года построено и введено 14 социальных объектов, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В их числе - три детских сада, которые смогут посещать более 800 маленьких москвичей", - сказал К.Тимофеев. По его словам, один детсад введён в районе Перово на востоке города. Два садика появились в поселении Московский (Новая Москва). Он отметил, что также за счет средств инвесторов построено три лечебно-оздоровительных объекта. Один из них - Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта "Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова" в районе Теплый Стан на юго-западе столицы. В его состав входят: стационар на 325 мест, включая дневное отделение на 25 мест, и поликлиника на 250 посещений в смену. Также инвестор построил поликлинику на 310 посещений в смену в поселении Внуковское.

За счет внебюджетных средств был реконструирован центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское, вблизи дер. Ясенки (Новая Москва).

Кроме того, введено три спортивно-рекреационных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Марьина роща (СВАО), многофункциональный комплекс с оздоровительным центром в районе Косино-Ухтомский (ВАО), спортивный корпус в офисно-гостиничном комплексе в поселении Рязановское, село Остафьево (Новая Москва).

"AK&M" от 17.07.2018
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