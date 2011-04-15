С.Согоян продал аптечную сеть "Самсон-Фарма"

Московский предприниматель Самсон Согоян продал свою аптечную сеть ООО "Самсон-Фарма". Как сообщает газета "КоммерсантЪ", её владельцем стал Александр Ларин, ранее числившийся совладельцем и гендиректором петербургского ООО "Фрея".



Ранее эта компания принадлежала зарегистрированному на Британских Виргинских островах Freya Development, но в 2016 году она была ликвидирована.



В марте 2018 года отраслевое издание Vademecum сообщало, что владельцем "Самсон-фармы" может стать аптечная сеть "Эркафарм" (включает аптеки "Доктор Столетов", "Озерки", "Хорошая аптека"). В этом же месяце гендиректором "Самсон-фармы" была назначена Армине Даниелян - коммерческий директор "Эркафарм". Обе эти должности А.Даниелян занимает до сих пор.



По словам двух источников "Ъ" на рынке, С.Согоян продал свою сеть именно "Эркафарм": сделка якобы завершена, а А.Ларин является номинальным владельцем. В "Эркафарм" от комментариев отказались, не став опровергать или подтверждать покупку "Самсон-фармы". Связаться с С.Согояном не удалось. Ранее эксперты оценивали стоимость его сети в 2.5 млрд руб.



По словам одного из собеседников издания, такая схема сделки была необходима "Эркафарм", чтобы не покупать напрямую финансово неустойчивую аптечную сеть. Это могло бы испортить отношения компании со Сбербанком, который профинансировал предыдущую сделку "Эркафарм": приобретение в ноябре 2017 года более 1 тыс. точек с оборотом 20.2 млрд руб. объединённой аптечной сети "Радуга - Первая помощь - Ладушка". В результате по итогам 2017 года "Эркафарм" включал 1.2 тыс. аптек, а его доля на рынке составляла 3.8%. Источник "Ъ" предполагает, что как только финансовое положение "Самсон-фармы" улучшится, "Эркафарм" станет прямым собственником сети.



Сеть аптек-дискаунтеров "Самсон-фарма" была создана Самсоном Согояном в 1993 году. По данным Vademecum, выручка компании в 2017 году составила 10.3 млрд руб. - на 11.6% ниже, чем годом ранее. В ноябре 2017 года сеть начала получать иски от кредиторов. В настоящее время компания является ответчиком по 49 делам на общую сумму 211 млн руб. Участники рынка утверждают, что "Самсон-фарма" должна ещё около 600 млн руб. двум крупнейшим лекарственным дистрибуторам - "Протеку" и "Катрену".





AK&M "Рынок слияний и поглощений"