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17/07/2018
14:27

Уровень структурного профицита ликвидности в июне снизился, ЦБ

В июне 2018 года отдельные банки увеличили остатки средств на своих корсчетах в Банке России, снизив при этом объём размещения средств на депозитах, что привело к некоторому снижению структурного профицита ликвидности, отмечается в 28-м выпуске комментария "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Рост потребности банков в ликвидности, в том числе для проведения крупных налоговых платежей клиентов в конце месяца, способствовал сужению спреда краткосрочных ставок в сегменте МБК к ключевой ставке Банка России.

В июне 2018 года ситуация с валютной ликвидностью, несмотря на некоторое ухудшение, оставалась стабильной. Небольшое снижение ликвидных валютных активов банков было связано с сезонно низким притоком по текущему счету платежного баланса и при этом высоким объемом покупки валюты Минфином, а также с сокращением объемов вложений нерезидентов в ОФЗ.

После июньского решения Банка России по ключевой ставке инвесторы существенно пересмотрели вверх свои прогнозы относительно будущей траектории ставок. Согласно опросам и рыночным индикаторам, ожидаемый уровень ключевой ставки на конец года увеличился с 6.75-7 до 7.25% годовых.

В июне наблюдалось снижение котировок в большинстве сегментов российского финансового рынка. Основная причина - общее снижение спроса на активы стран с формирующимися рынками.


"AK&M" от 17.07.2018
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