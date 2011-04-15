Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по РСБУ в первом полугодии выросла на 19% до 52.2 млрд руб.

Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё.



В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



ПАО АК "АЛРОСА" является частью группы АЛРОСА, включающей более 50 юридических лиц, в связи с чем отчётность компании по РСБУ не позволяет сделать вывод о финансовых результатах деятельности всей группы. Публикация отчётности по РСБУ осуществляется в рамках выполнения требований законодательства РФ и не является основой для оценки стоимости или эффективности деятельности группы АЛРОСА. Базой для расчёта дивидендных выплат акционерам является отчётность по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Отчётность по МСФО за первое полугодие будет опубликована 28 августа 2018 года.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 17.07.2018