В Краснодарском крае стартовал эксперимент по курортному сбору

Со вчерашнего дня, 16 июля 2018 года, в средствах размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также Джубги, Небуга, Новомихайловского и Шепси Туапсинского района взимают курортный сбор. Об этом сообщил Ростуризм.



Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении, федеральный закон о проведении пятилетнего эксперимента по введению курортного сбора был принят в 2017 году. До сегодняшнего дня он реализовывался только в Ставропольском и Алтайском краях. На Кубани сбор планировали ввести с 1 мая 2018 года, но в связи с чемпионатом мира по футболу дата была перенесена.



"<…> Я напомню, жители Кубани его [курортный сбор] платить не будут. Кроме того, от него освобождены 19 льготных категорий граждан - это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Для остальных гостей сбор составит 10 руб. в сутки. В этом году мы установили минимальную планку", - сказал глава края.



Добавим, что к льготным категориям также относятся сопровождающие инвалидов, ветеранов лица, дети до 18 лет, собственники жилья, расположенного на территории края, студенты и специалисты, проходящие обучение в регионе, люди, работающие на Кубани по трудовым контрактам, и другие. Для подтверждения льготы туристу необходимо предъявить при заселении в гостиницу, санаторий или другое средство размещения оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего это право.



Главная цель курортного сбора - благоустройство курортных территорий. Собранные средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры - парков и скверов, пляжей, озеленение - за исключением инженерной инфраструктуры и автодорог.



"Что касается поступлений от сбора, в нынешнем году мы ожидаем не менее 70 млн руб. Это, конечно, небольшая сумма, но и она поможет поддержать курортные объекты в хорошем состоянии. Мы начинаем эксперимент лишь с середины лета. В следующем году поступлений будет в два раза больше", - отметил В.Кондратьев.



Курортный сбор взимается с отдыхающих в день заселения в объекты размещения и оформляется отдельной квитанцией. Он составит менее 1% затрат при заселении туриста в гостиницу, отель или другое средство размещения.



"Деньги будут в полном объёме переданы в те муниципалитеты, где они были собраны. Подчеркну, курортный сбор будет решать проблемы курортной отрасли. За этим будет следить созданный в крае Фонд развития курортной инфраструктуры, а также Общественный совет", - добавил губернатор.



По его словам, курортные города и районы готовят свои предложения по освоению средств.



"Отдыхающие должны увидеть улучшения, приехав уже в следующем году на наше побережье. Благоустройство курортной инфраструктуры на собранные средства должно стать для людей видимым", - заключил В.Кондратьев.



Вся информация о расходовании средств, поступивших от курортного сбора, будет размещена на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, где уже опубликованы данные о ходе проведении эксперимента на курортных территориях региона.



Кроме того, информация о курортном сборе размещена на сайтах муниципальных образований, участвующих в эксперименте, а также на официальном интернет-ресурсе Министерства РФ по делам Северного Кавказа, в разделе "Курортный сбор". Данные актуализируются на постоянной основе.



"AK&M" от 17.07.2018