До конца года иностранным болельщикам не придётся оформлять визу в РФ

Внесён законопроект о безвизовом въезде в Россию для иностранных болельщиков. Об этом говорится в материалах Госдумы.



Авторами поправок стали председатель ГД Вячеслав Володин, а также лидеры и депутаты всех четырёх парламентских фракций. С инициативой о необходимости разработки законопроекта выступил Президент РФ Владимир Путин.



"Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен в приоритетном порядке", - сказал В.Володин, слова которого приводятся в сообщении.



Закон "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" дополняется нормой, согласно которой в период до 31 декабря 2018 года включительно въезд в Россию и выезд из России иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, "осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".



Как уточняется в пояснительной записке, принятие этого закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.



Вместе с Вячеславом Володиным законопроект подписали лидеры всех четырёх фракций - Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Неверов и Сергей Миронов, а также Александр Жуков, Иван Мельников, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Леонид Калашников.



"AK&M" от 17.07.2018