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17/07/2018
15:40

До конца года иностранным болельщикам не придётся оформлять визу в РФ

Внесён законопроект о безвизовом въезде в Россию для иностранных болельщиков. Об этом говорится в материалах Госдумы.

Авторами поправок стали председатель ГД Вячеслав Володин, а также лидеры и депутаты всех четырёх парламентских фракций. С инициативой о необходимости разработки законопроекта выступил Президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен в приоритетном порядке", - сказал В.Володин, слова которого приводятся в сообщении.

Закон "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" дополняется нормой, согласно которой в период до 31 декабря 2018 года включительно въезд в Россию и выезд из России иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, "осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".

Как уточняется в пояснительной записке, принятие этого закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

Вместе с Вячеславом Володиным законопроект подписали лидеры всех четырёх фракций - Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Неверов и Сергей Миронов, а также Александр Жуков, Иван Мельников, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Леонид Калашников.

"AK&M" от 17.07.2018
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