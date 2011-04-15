Нафтогаз получил в 2017 году рекордную прибыль в 39.4 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении компании.



"Победа в арбитражных процессах против Газпрома стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году - Нафтогаз получил наибольшую за свою двадцатилетнюю историю чистую прибыль: 39.4 млрд грн (в 2016 году 17.8 млрд грн). Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7.4 млрд грн".



По итогам двух процессов Газпром должен выплатить Нафтогазу $2.6 млрд после зачёта в размере $2.1 млрд, которые Нафтогаз уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году, отмечает компания.



В сообщении также подчёркивается, что если в 2016 году платежи группы в госбюджет составили 74 млрд гривен, или около 10% доходов бюджета, то в 2017 году группа "Нафтогаз" заплатила в государственную казну 110 млрд гривен, обеспечив около 15% доходов бюджета Украины.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 17.07.2018