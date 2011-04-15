МОЭК подготовила к отопительному сезону более 50% теплосетей Москвы

Специалисты ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК) провели гидравлические испытания, а также ремонтные и профилактические работы более чем на 50% тепловых сетей Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МОЭК.



Для обеспечения надёжного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей проведены гидравлические испытания 4.5 тыс. км магистральных сетей (более 57% от их общей протяжённости) и 3.8 тыс. км разводящих сетей (более 48%).



К прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок уже полностью готовы коммуникации, обеспечивающие теплом и горячей водой 16465 зданий (более 23% от общего количества зданий, обслуживаемых МОЭК), в том числе 12464 жилых дома (более 37%).



К настоящему времени завершены плановые ремонты на 12-ти квартальных и районных тепловых станциях (РТС), 35-ти малых котельных и 5768 центральных тепловых пунктах.



"Подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов идёт по графику. Наша задача - обеспечить надёжную работу системы теплоснабжения столицы грядущей зимой", - отметил главный инженер МОЭК Андрей Зенин.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль МОЭК за 2017 год по МСФО выросла на 35.8% до 6.759 млрд руб. с 4.977 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6.47% до 144.27 млрд руб. со 135.503 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 5.53% до 8.017 млрд руб. с 7.597 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 14.95% до 8.51 млрд руб. с 7.403 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 6.3% до 21.979 млрд руб. с 20.679 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК за I квартал 2018 года по МСФО снизилась на 7% до 9.118 млрд руб. с 9.806 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 18.94% до 67.149 млрд руб. с 56.457 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МОЭК за 2017 год по РСБУ увеличилась в 6.56 раза до 6.093 млрд руб. с 929.493 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.8% до 134.982 млрд руб. со 128.8 млрд руб., прибыль от продаж - на 41.94% до 5.873 млрд руб. с 4.138 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 6.566 млрд руб. с 2.736 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 13.25% до 19.878 млрд руб. с 17.553 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 21.51% до 10.794 млрд руб. с 8.883 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 18.09% до 62.949 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



"AK&M" от 17.07.2018