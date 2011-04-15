Госдума одобрила законопроект о создании военных учебных центров в вузах

Госдума одобрила в первом чтении правительственный проект поправок в законы о подготовке студентов в военных учебных центрах. Об этом говорится в материалах ГД.



Как подчеркнул председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, "цель законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки".



"Этой нормой предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза - военном учебном центре. Хотелось бы особо обратить внимание на то, что объём военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют", - сказал парламентарий.



В настоящее время в ряде вузов военная подготовка осуществляется: по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту - в учебных военных центрах и по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса и программам военной подготовки солдат, матросов запаса - на военных кафедрах (факультетах военного обучения).



Поправками предлагается взамен существующих в настоящее время видов структурных подразделений военной подготовки создание в вузах структурных подразделений военной подготовки единого вида - военных учебных центров.



В 2015-2017 годах были созданы военные кафедры при 19 гражданских вузах, в том числе в 2016 году открыты 5 военных кафедр, в 2017 году - при 12 вузах. В результате сейчас учебные военные центры и военные кафедры функционируют при 87 гражданских вузах. "И на этом Минобороны останавливаться не собирается", - подчеркнул В.Шаманов.



"AK&M" от 17.07.2018