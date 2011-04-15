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17/07/2018
17:17

Госдума одобрила поправки ФАС, направленные на снижение административных барьеров в строительной отрасли

Законопроект ФАС о расширении прав предпринимателей на "ускоренное" рассмотрение жалоб в сфере строительства принят Госдумой в третьем чтении. Об этом говорится в сообщении службы.

"Законопроект, поддержанный сегодня депутатами, расширяет основания для обжалования действий органов власти в антимонопольном органе по "ускоренной" процедуре. В частности, речь идёт о незаконном отказе органов власти в приеме документов и заявлений, а также о предъявлении ими к заявителю и его документам незаконных требований", - сообщил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян, цитируемый в сообщении.

Напомним, с 2016 года жалобы на органы власти и сетевые организации в сфере строительства рассматриваются антимонопольным органом по "ускоренной" процедуре - в течение 7 - 14 рабочих дней, в соответствии со статьей закона "О защите конкуренции". Однако обжаловать действия органа власти по "ускоренной" процедуре можно было лишь по двум основаниям: если он нарушил срок осуществления процедур из Исчерпывающего перечня либо предъявил требование осуществить процедуру, не предусмотренную перечнем.

"AK&M" от 17.07.2018
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