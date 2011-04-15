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17/07/2018
16:34

Работы развернуты на всех участках Большого кольца метро, заявил М.Хуснуллин

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2022-2023 годах, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Совершенно точно, что в ближайшие годы, а именно в 2022-2023 годах, мы запустим движение по всему Большому кольцу", - сказал М.Хуснуллин.

Он подчеркнул, что работы развернуты по всем участкам новой кольцевой линии.

"На каких-то из них уже активно идет строительство, один участок мы уже запустили, еще одну станцию откроем до конца этого года. На других участках ведется проектирование и подготовка к активным работам", - пояснил М.Хуснуллин.

"Рядом с новыми станциями будут активно развиваться неэффективно используемые площадки и территории, которые сегодня находятся в границах бывших промзон. Помимо этого, запуск движения по новому кольцу даст возможность строительства дополнительных радиальных линий", - подчеркнул глава Стройкомплекса.

В качестве примера он назвал Рублёво-Архангельскую и ряд других линий метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро будет самой длинной в мире и сделает районы города более доступными.

"Большая кольцевая линия московского метро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине", - подчеркнул С.Собянин.

Напомним, в феврале 2018 года мэр Сергей Собянин открыл первый участок БКЛ от станции "Петровский парк" до станции "Деловой центр". Самыми популярными станциями стали "Деловой центр" и "ЦСКА".

Большое кольцо метро будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 17.07.2018
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