Работы развернуты на всех участках Большого кольца метро, заявил М.Хуснуллин

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2022-2023 годах, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Совершенно точно, что в ближайшие годы, а именно в 2022-2023 годах, мы запустим движение по всему Большому кольцу", - сказал М.Хуснуллин.



Он подчеркнул, что работы развернуты по всем участкам новой кольцевой линии.



"На каких-то из них уже активно идет строительство, один участок мы уже запустили, еще одну станцию откроем до конца этого года. На других участках ведется проектирование и подготовка к активным работам", - пояснил М.Хуснуллин.



"Рядом с новыми станциями будут активно развиваться неэффективно используемые площадки и территории, которые сегодня находятся в границах бывших промзон. Помимо этого, запуск движения по новому кольцу даст возможность строительства дополнительных радиальных линий", - подчеркнул глава Стройкомплекса.



В качестве примера он назвал Рублёво-Архангельскую и ряд других линий метро.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро будет самой длинной в мире и сделает районы города более доступными.



"Большая кольцевая линия московского метро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине", - подчеркнул С.Собянин.



Напомним, в феврале 2018 года мэр Сергей Собянин открыл первый участок БКЛ от станции "Петровский парк" до станции "Деловой центр". Самыми популярными станциями стали "Деловой центр" и "ЦСКА".



Большое кольцо метро будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 17.07.2018