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17/07/2018
16:55

Банк России подготовил новые стандарты надзора за НФО

Основные направления будущих изменений (поэтапное внедрение) в пропорциональном регулировании и риск-ориентированном надзоре некредитных финансовых организаций (НФО), а также особенности текущих подходов рассматриваются в концепции, которую подготовил и представил на обсуждение Банк России.

В настоящий момент регулирование большинства НФО в той или иной степени уже носит пропорциональный характер. Основой такого регулирования является риск-ориентированный подход, то есть зависимость объема регуляторных требований от объема рисков, принимаемых НФО. Уровень риска определяется двумя факторами: видом операций, которые совершает организация (качественный критерий), и объемом таких операций (количественный критерий). В соответствии с данными критериями определяется риск-профиль НФО.

В области надзора принципы риск-ориентированности и пропорциональности реализованы за счет большей интенсивности и периодичности надзорных мероприятий в зависимости от категории и риск-профиля НФО. Предполагается, что ключевым изменением в будущем станет снижение объема предоставляемой отчетности для малых НФО. Кроме того, при разработке новых форм отчетности категория НФО будет учитываться для определения состава и периодичности представления информации.

Данные предложения позволяют существенно снизить регуляторную нагрузку на НФО, способствуют превентивному выявлению рисков в поднадзорных организациях. Внедрение пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора соответствует современным тенденциям регулирования и надзора на финансовом рынке, направленным в первую очередь на защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, развитие финансового рынка и обеспечение стабильности финансовой системы, сообщает ЦБ.


"AK&M" от 17.07.2018
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