Ипотечная ставка в России может снизиться, заявила Э.Набиуллин

Ипотечная ставка в России может снизиться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.



"Ипотека, много раз её обсуждали, она продолжает расти высокими темпами, 22.4% темпы роста год к году, это очень большие темпы. Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне - 9.56. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки", - сказала Э.Набиуллина.



Также она отметила, что "если раньше наши граждане, когда брали кредиты в банках, в основном брали на потребление, сейчас 44% всех кредитов, которые они берут, - на ипотеку. Пять лет назад это было 27%".



"AK&M" от 17.07.2018