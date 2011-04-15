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17/07/2018
16:15

Ипотечная ставка в России может снизиться, заявила Э.Набиуллин

Ипотечная ставка в России может снизиться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"Ипотека, много раз её обсуждали, она продолжает расти высокими темпами, 22.4% темпы роста год к году, это очень большие темпы. Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне - 9.56. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки", - сказала Э.Набиуллина.

Также она отметила, что "если раньше наши граждане, когда брали кредиты в банках, в основном брали на потребление, сейчас 44% всех кредитов, которые они берут, - на ипотеку. Пять лет назад это было 27%".

"AK&M" от 17.07.2018
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