В ГД поддержали право граждан самим выбирать дату регистрации брака, говорится в сообщении Думы.



Правительственные поправки Государственная Дума одобрила в первом чтении. По мнению авторов, они помогут снизить коррупцию в ЗАГСах.



Поправки предлагается внести в Семейный кодекс РФ и в Закон "Об актах гражданского состояния".



По действующей редакции данных законов россияне могут зарегистрировать брак лишь в день, наступающий по истечении месяца со дня подачи заявления в ЗАГС.



Это, как подчёркивается в пояснительной записке, "приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан, вступающих в брак, удобным для них образом выбрать дату и время государственной регистрации брака".



"Кроме того, данными нормами создаётся коррупционная составляющая при государственной регистрации брака, вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату", - поясняют необходимость принятия законопроекта его авторы.



В Правительстве предложили от этого подхода уйти, разрешив "гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния".



Заявку в ЗАГС, в случае принятия законопроекта, можно будет подавать через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг".







"AK&M" от 17.07.2018