Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/07/2018
16:57

Проект Юго-Восточной хорды будет утверждён до конца 2018 года, М.Хуснуллин

Проект и смету строительства Юго-Восточной хорды планируется утвердить до конца этого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Мы разделили на этапы всю трассу будущей Юго-Восточной хорды, работаем над проектом и сметой строительства", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что эти документы будут готовы до конца этого года.

"Хорда стартует от станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии метро и дойдёт до Третьего транспортного кольца, а в перспективе протянется до Новой Москвы", - пояснил заммэра.

Ранее М.Хуснуллин сообщил, что сроки строительства хорды будут определены при рассмотрении Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы.

"AK&M" от 17.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100