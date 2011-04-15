Проект Юго-Восточной хорды будет утверждён до конца 2018 года, М.Хуснуллин

Проект и смету строительства Юго-Восточной хорды планируется утвердить до конца этого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Мы разделили на этапы всю трассу будущей Юго-Восточной хорды, работаем над проектом и сметой строительства", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что эти документы будут готовы до конца этого года.



"Хорда стартует от станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии метро и дойдёт до Третьего транспортного кольца, а в перспективе протянется до Новой Москвы", - пояснил заммэра.



Ранее М.Хуснуллин сообщил, что сроки строительства хорды будут определены при рассмотрении Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы.



"AK&M" от 17.07.2018