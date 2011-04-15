Стадион "Динамо" откроется до конца года

Работы по реконструкции стадиона "Динамо" планируется завершить до конца этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на пресс-конференции в рамках Московского урбанфорума (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.



"До конца года в столице откроется ещё один спортивный объект мирового уровня", - сказал М.Хуснуллин.



Напомним, ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" расположен по адресу: Ленинградский проспект, вл. 36 в Северном округе.



Спорткомплекс объединит под одной крышей открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Футбольный стадион рассчитан на 26.3 тыс. мест.



Малая арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную. При этом смена конфигураций осуществляется в считаные часы. Под комплексом предусмотрен паркинг на 733 машины.



В феврале завершился монтаж копий исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах стадиона.



На футбольном поле уложен натуральный газон. Поле оборудовано системами дренажа, полива, подогрева.



"AK&M" от 17.07.2018