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17/07/2018
17:14

Стадион "Динамо" откроется до конца года

Работы по реконструкции стадиона "Динамо" планируется завершить до конца этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на пресс-конференции в рамках Московского урбанфорума (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.

"До конца года в столице откроется ещё один спортивный объект мирового уровня", - сказал М.Хуснуллин.

Напомним, ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" расположен по адресу: Ленинградский проспект, вл. 36 в Северном округе.

Спорткомплекс объединит под одной крышей открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Футбольный стадион рассчитан на 26.3 тыс. мест.

Малая арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную. При этом смена конфигураций осуществляется в считаные часы. Под комплексом предусмотрен паркинг на 733 машины.

В феврале завершился монтаж копий исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах стадиона.

На футбольном поле уложен натуральный газон. Поле оборудовано системами дренажа, полива, подогрева.

"AK&M" от 17.07.2018
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