ТПУ "Саларьево" заработает в сентябре

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Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" планируется открыть в сентябре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на пресс-конференции в рамках Московского урбанфорума (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.
"Там появится общественно-деловой центр, комфортная пересадка на метро, а также площадки для подъезда общественного транспорта", - сказал М. Хуснуллин.
Он отметил, что подъездные дороги строит город, а коммерческую часть, в том числе торговые залы, - инвесторы.
Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится 100 ТПУ.
Транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.
Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные.
Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.
"AK&M" от 17.07.2018