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17/07/2018
17:24

ТПУ "Саларьево" заработает в сентябре

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" планируется открыть в сентябре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на пресс-конференции в рамках Московского урбанфорума (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.

"Там появится общественно-деловой центр, комфортная пересадка на метро, а также площадки для подъезда общественного транспорта", - сказал М. Хуснуллин.

Он отметил, что подъездные дороги строит город, а коммерческую часть, в том числе торговые залы, - инвесторы.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится 100 ТПУ.

Транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.

Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные.

Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.

"AK&M" от 17.07.2018
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