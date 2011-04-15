ТПУ "Саларьево" заработает в сентябре

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" планируется открыть в сентябре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на пресс-конференции в рамках Московского урбанфорума (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.



"Там появится общественно-деловой центр, комфортная пересадка на метро, а также площадки для подъезда общественного транспорта", - сказал М. Хуснуллин.



Он отметил, что подъездные дороги строит город, а коммерческую часть, в том числе торговые залы, - инвесторы.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится 100 ТПУ.



Транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.



Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные.



Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.



"AK&M" от 17.07.2018