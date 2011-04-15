Продажи новых российских автомобилей в первом полугодии выросли на 17% до 214.5 тыс.

В первом полугодии 2018 года в России было реализовано 214.5 тыс. новых автомобилей отечественных марок (с учётом LCV), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в материалах аналитического агентства "Автостат".



Таким образом, на долю отечественных авто пришлось четверть объёма всего российского рынка, что соответствует уровню годичной давности.



В частности, продажи автомобилей LADA в отчётном периоде выросли на 21% до 169.9 тыс., а лёгкой коммерческой техники "ГАЗ" - на 8% до 27.1 тыс. Причём обе марки вошли в ТОП-10 российского рынка.



Реализация автомобилей "УАЗ" снизилась на 5% до 17.5 тыс., что помешало этому производителю войти в десятку лидеров российского рынка.























"AK&M" от 17.07.2018