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17/07/2018
17:10

Метро от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" начнут строить в этом году

Строительство новой линии от станции "Улица Новаторов" Большого кольца метро до "Коммунарки" в Новой Москве начнется в этом году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Уже в этом году мы намерены приступить к строительству этой линии, а завершить работы планируется ориентировочно в 2023 году", - сказал М.Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в дальнейшем эта ветка будет продлена до Троицка.

"Это ещё одна линия, которая позволит улучшить транспортную доступность новых территорий столицы", - пояснил глава Стройкомплекса.

Глава Стройкомплекса отметил, что до конца этого года планируется завершить строительство нового участка Сокольнической линии метро в Новой Москве от станции "Саларьево" до "Столбово".

Напомним, скоро планируется запустить движение поездов по новому участку Калининско-Солнцевской линии метро до станции "Рассказовка" в Новой Москве.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.

Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 17.07.2018
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