ВЭБ планирует продать ряд непрофильных активов

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ВЭБ) выбрала первые пять активов, которые планирует реализовать. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



В частности, ВЭБ решил продать торгово-деловой центр "Новинский пассаж" в центре Москвы, ТРЦ "Сибирский молл" в Новосибирске, гостиницу Radisson Blu Resort & Congress Centre в Сочи и чешский металлургический завод Pilsen Steel. Кроме того, на продажу выставлен московский универмаг "Цветной".



Новое руководство ВЭБа исходит из того, что Банк развития не должен управлять торговыми центрами, гостиницами и металлургическими заводами, пояснил источник издания. По его словам, решение о продаже каждого объекта будет принимать комитет по стратегии при Наблюдательном совете госкорпорации.



Напомним, в мае ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. После этого банк представил правительству новый меморандум о финансовой политике. В нём предусматривается отрицательный финансовый результат ещё на 1-3 года.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.









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