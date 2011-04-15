В России закрывается представительство "Бизнес Франс", МИД

МИД 16 июля получил ноту посольства Франции в Москве, в которой французская сторона уведомила о закрытии представительства агентства "Бизнес Франс" в России. Об этом говорится в сообщении министерства.



Напомним, в 2016-2017 годах Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решения по искам двух российских гражданок к Французскому государственному коммерческому предприятию - агентству по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене "Бизнес Франс" и его структурному подразделению на территории Российской Федерации - представительству по торговле и инвестициям "Бизнес Франс" при посольстве Франции в России. Суд отказался признавать наличие у представительства "Бизнес Франс" дипломатического иммунитета и вынес решение, в том числе, о взыскании денежных средств в пользу истиц.



Иски бывших сотрудниц "Бизнес Франс" в России М.Дорош и О.Тарасовой касались восстановления на работе в связи с незаконным увольнением, взыскания заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Контракты российских граждан с "Бизнес Франс" предусматривали решение трудовых споров в российских судебных инстанциях. Французская сторона вынесенные судебные решения в установленном законом порядке не оспорила.



Данные судебные разбирательства показали, что представительство "Бизнес Франс" работало в России, по сути, не имея на то правовых оснований, отмечает МИД.



Услуги, предоставляемые бюро "Бизнес Франс" в России, носили коммерческий характер и вписывались в рамки обычной деятельности представительств иностранных государств по торгово-экономическим вопросам, которая в Российской Федерации подлежит регулированию специальными международными договорами. С Францией такого рода соглашение не заключалось.



"Вопрос о статусе агентства "Бизнес-Франс" поднимался в беседах министра иностранных дел России С.Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Ж.-И.Ле Дрианом. Неоднократно указывали французской стороне на необходимость урегулировать статус представительства в соответствии с российским законодательством. До партнеров были доведены варианты, как это можно было бы сделать - через регистрацию в России соответствующего юрлица либо заключив с Российской Федерацией отдельное межправсоглашение. В этом случае у них не возникало бы проблем, подобных сегодняшним", - отмечается в сообщении министерства.



Решение французской стороны объявить о закрытии представительства "Бизнес Франс" является суверенным правом Французской Республики.



"Возможно, впрочем, закрытие представительства "Бизнес Франс" обусловлено проводимой во Франции реформой системы внешней торговли, в рамках которой подобные структуры или упраздняются, или их функции передаются местным юрлицам, что мы и предлагали сделать все последнее время", сообщает МИД.



"Со своей стороны продолжаем выступать за развитие двусторонних торгово-экономических связей и поддерживаем работу в России структур, нацеленных на их дальнейшую активизацию. Однако, при обязательном условии соблюдения требований российских законов. Данный шаг французских партнеров контрастирует с общим настроем французского бизнеса не только сохранять свое присутствие в России, но и развивать перспективные направления сотрудничества", заключается в сообщении.



"AK&M" от 17.07.2018