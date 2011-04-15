В промзонах Москвы построят еще около 3 млн "квадратов" недвижимости

Власти столицы одобрили несколько крупных проектов планировки территории промзон в этом году, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на Московском урбанистическом форуме (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.



"Промзоны становятся драйвером развития города и городской экономики. Эти территории стали огромным резервом. Большую помощь в их освоении оказал запуск Московского центрального кольца, которое связало эти промышленные площадки", - сказал К.Тимофеев.



По его словам, в этом году Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила застройку нескольких промзон. Так, на улице Люблинская, владение 72 построят 1.5 млн кв. м недвижимости, на Боровском шоссе, владение 2 - 764 тыс. "квадратов", на улице Вольная, владение 28 - 150 тыс. кв. м и на ул. Вятская, 47-49 - 400 тыс. "квадратов" недвижимости.



"Застройка бывших промзон выгодна девелоперу. Здесь не действует ограничение "один застройщик - один объект". Девелопер может получить несколько разрешений на одно юридическое лицо", - отметил К.Тимофеев.



Напомним, в столице насчитывается 208 промзон. Они занимают 18.8 тыс. га территории города в его старых границах, это 17% от всей площади.



12.5 тыс. га будут реорганизованы: 4.7 тыс. га полностью, остальные частично. На последних сохранится производство. Это позволит обеспечить горожан дополнительно жильем, объектами соцкультбыта, дорогами, парковками.



Город получит значимый экономический эффект, в первую очередь - за счет создания большого количества рабочих мест, что обеспечит дополнительные доходы в бюджет.



Кроме того, улучшится ситуация на дорогах, поскольку людям не придется ездить на работу в другой конец города - многие получат рабочие места рядом с домом.



Работы развернуты уже более чем на 20 промышленных площадках - "ЗИЛ", "Серп и Молот", "Ленино", "Перово", "Верхние котлы", территория бывшего Тушинского аэродрома.



"AK&M" от 17.07.2018