Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/07/2018
19:07

В промзонах Москвы построят еще около 3 млн "квадратов" недвижимости

Власти столицы одобрили несколько крупных проектов планировки территории промзон в этом году, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на Московском урбанистическом форуме (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.

"Промзоны становятся драйвером развития города и городской экономики. Эти территории стали огромным резервом. Большую помощь в их освоении оказал запуск Московского центрального кольца, которое связало эти промышленные площадки", - сказал К.Тимофеев.

По его словам, в этом году Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила застройку нескольких промзон. Так, на улице Люблинская, владение 72 построят 1.5 млн кв. м недвижимости, на Боровском шоссе, владение 2 - 764 тыс. "квадратов", на улице Вольная, владение 28 - 150 тыс. кв. м и на ул. Вятская, 47-49 - 400 тыс. "квадратов" недвижимости.

"Застройка бывших промзон выгодна девелоперу. Здесь не действует ограничение "один застройщик - один объект". Девелопер может получить несколько разрешений на одно юридическое лицо", - отметил К.Тимофеев.

Напомним, в столице насчитывается 208 промзон. Они занимают 18.8 тыс. га территории города в его старых границах, это 17% от всей площади.

12.5 тыс. га будут реорганизованы: 4.7 тыс. га полностью, остальные частично. На последних сохранится производство. Это позволит обеспечить горожан дополнительно жильем, объектами соцкультбыта, дорогами, парковками.

Город получит значимый экономический эффект, в первую очередь - за счет создания большого количества рабочих мест, что обеспечит дополнительные доходы в бюджет.

Кроме того, улучшится ситуация на дорогах, поскольку людям не придется ездить на работу в другой конец города - многие получат рабочие места рядом с домом.

Работы развернуты уже более чем на 20 промышленных площадках - "ЗИЛ", "Серп и Молот", "Ленино", "Перово", "Верхние котлы", территория бывшего Тушинского аэродрома.

"AK&M" от 17.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100