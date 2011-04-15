Новая линия московского метро может пройти от Большого кольца до Щербинки

В Москве прорабатывается вопрос строительства новой ветки метро от будущей станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) до Щербинки в Новой Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Строительство Большого кольца метро позволит нам строить новые радиальные линии. Одной из таких может стать небольшой по протяженности участок от будущей станции "Кленовый бульвар" до Щербинки", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что сейчас прорабатывается возможность строительства этой линии, количество станций и маршрут.



"В любом случае все планы по дальнейшему развитию сети метро будут внесены в Генеральный план развития города. Новые линии охватят наиболее динамично развивающиеся районы таким образом, чтобы максимальное количество горожан имело метро в шаговой доступности от мест проживания", - подчеркнул М. Хуснуллин.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 17.07.2018