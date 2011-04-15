Госдума приняла закон о создании новой системы апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции

Госдума одобрила в окончательной редакции закон о создании в России обособленных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, не связанных рамками административно-территориального деления субъектов Федерации, говорится в сообщении ГД.



Также законом определяются полномочия, порядок образования и деятельности этих судов. Проект был разработан и внесён в ГД Верховным Судом РФ.



По действующему законодательству в системе судов общей юрисдикции действуют мировые, районные, областные, а также верховные суды республик, суды автономного округа, автономной области, города федерального значения, рассматривающие дела в первой инстанции. "Вынесенные ими решения можно оспорить в апелляционной инстанции. Так, вердикты районных судов можно обжаловать в областных. Если же и их решения сочтут несправедливыми, то обращаться можно уже с кассационной жалобой, которую рассматривает президиум областного суда. При этом в апелляционной и кассационной коллегиях отдельные составы, но находятся они в одном суде, с одним председателем", - пояснил Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, добавив, что эту систему закон и изменит.



Законом предлагается создать пять апелляционных судов общей юрисдикции и девять кассационных судов общей юрисдикции, которые будут действовать в пределах соответствующих судебных округов. Каждый кассационный и апелляционный судебный округ будет включать в себя несколько регионов. "В таком случае рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции. Это позволит обеспечить независимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональное влияние, что положительно скажется на защитите прав граждан", - отметил Павел Крашенинников.



Новые апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции. В них будут направляться жалобы и представления на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта РФ на территории соответствующего судебного апелляционного округа, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. По судебным актам, принятым в первой инстанции районным судом или мировым судьей, апелляционная инстанция остается прежней.



Кассационные суды общей юрисдикции будут являться вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел в качестве суда кассационной инстанции. Будут рассматриваться жалобы и представления на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.



Апелляционные суды общей юрисдикции будут размещены в следующих городах: Первый апелляционный суд - в городе Москве; Второй апелляционный суд - город Санкт-Петербург; Третий апелляционный суд - город Сочи; Четвертый апелляционный суд - город Нижний Новгород; Пятый апелляционный суд - город Новосибирск; апелляционный военный суд - городской округ Власиха Московской области.



Кассационные суды общей юрисдикции расположат в следующих городах: Первый кассационный суд - в городе Саратове; Второй кассационный суд - город Москва; Третий кассационный суд - город Санкт-Петербург; Четвертый кассационный суд - город Краснодар; Пятый кассационный суд - город Пятигорск; Шестой кассационный суд - город Самара; Седьмой кассационный суд - город Челябинск; Восьмой кассационный суд - город Кемерово; Девятый кассационный суд - город Владивосток; кассационный военный суд - в городе Новосибирске.



Каждый из девяти кассационных и пяти апелляционных судебных округов включает в себя по несколько регионов. Важно отметить, что в целях приближения правосудия к месту нахождения или жительства лиц, участвующих в деле, предлагается возможность образования в составе суда постоянного судебного присутствия, расположенного вне места постоянного пребывания суда, но осуществляющего его полномочия. "Это повысит доступность правосудия для лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях. Кроме того, обеспечению доступности правосудия способствует использование в судах видео-конференц-связи", - отметил Павел Крашенинников.



Создаваемые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции будут действовать в составе президиума суда и судебных коллегий по гражданским, административным и уголовным делам.



Сроки назначения председателей новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции предложено установить с момента вступления закона в силу и до 15 октября 2018 года.



Период образования новых апелляционных и кассационных судов устанавливается со дня официального опубликования закона и до 1 октября 2019 года. Указывается, что кассационные и апелляционные суды считаются образованными с момента назначения на должность не менее половины от установленной численности судей соответствующего суда. Решение о начале деятельности новых судов будет принимать Пленум Верховного Суда РФ и официально извещать об этом не позднее 1 октября 2019 года.



До начала деятельности новых судов апелляционные и кассационные жалобы будут рассматриваться теми же судами, которыми рассматриваются в настоящее время.



"AK&M" от 17.07.2018