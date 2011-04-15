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17/07/2018
18:55

Проекты в десяти ТПУ предложат инвесторам на торгах в Москве

Около десятка проектов строительства недвижимости в составе московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) планируется выставить на торги в этом году, заявил первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В этом году на торги для привлечения инвесторов мы хотим выставить около 10 проектов общей площадью более 1.4 млн кв. м недвижимости", - сказал А.Суниев.

По его словам, примерно 900 тыс. "квадратов" из этого объема придется на офисы и торговые площади, около 500 тыс. кв м - на жилье.

На ближайшее время намечены торги по проектам ТПУ "Нагатинская", "Тимирязевская" и первой очереди ТПУ "Боровское шоссе".

А.Суниев добавил, что уже прорабатывается документация по торгам, запланированным на следующий год.

"В 2019 году на торги планируется выставить примерно такое же количество объектов. Объем коммерческих площадей в них составляет около 1.1 млн кв м, жилья - около 400 тыс. "квадратов", - подчеркнул первый заместитель гендиректора АО "Мосинжпроект".

Он уточнил, что в основном проектами ТПУ интересуются инвесторы и девелоперы, работающие с крупными московскими площадками. В частности, это компании "Ташир", "Крост", MR Group, RG Development, "Киевская площадь", "Баркли".

ТПУ "Рязанская", расположенный на пересечении Рязанского проспекта, ул. Нижегородская и путями МЦК, станет точкой, где сойдутся четыре крупнейшие транспортные артерии города.

ТПУ объединит две строящиеся станции "Нижегородская"Кожуховской и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и одноименную станцию МЦК.

Сюда перенесут станцию Карачарово Горьковского направления железной дороги.

Пассажиропоток ТПУ "Рязанская" будет сопоставим с потоком пассажиров Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов.

Сейчас ведутся работы по проектированию технологических и коммерческих объектов ТПУ. Начать строительно-монтажные работы планируется в этом году.

"AK&M" от 17.07.2018
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